Комната матери и ребенка в рязанском ЦПКиО возобновила работу

В рязанском ЦПКиО вновь заработала комната для пеленания. Фото: mediaryazan.ru.

В Центральном парке культуры и отдыха снова заработала комната матери и ребенка. О том, что в боксе уже можно перепеленать малыша, сообщил портал «Медиарязань», ссылаясь на информацию, полученную от очевидцев.

Модуль стоимостью 2,5 млн рублей, установленный в зоне отдыха в октябре 2022 года, закрыли уже через несколько месяцев работы – в конце января 2023 года. Администрация Рязани объяснила заваленный льдом подход к комнате ремонтными работами на водопроводных сетях и пообещала, что пеленальный бокс снова вернется к работе в конце февраля.

Комната матери и ребенка находится у входа в парк со стороны стадиона ЦСК. Внутри нее есть все необходимое для пеленания. Сам модуль оснащен перилами и пандусом для заезда с коляской, а территория вокруг выложена плиткой.