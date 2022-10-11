Комнату матери и ребенка установили в рязанском ЦПКиО

Комната матери и ребенка появилась в рязанском ЦПКиО. Фото: vk.com/glavarzn.

В рязанском ЦПКиО появилась комната матери и ребенка. Ее установили у входа в парк со стороны стадиона ЦСК, об этом во вторник, 11 октября, сообщила глава администрации Елена Сорокина.

У бокса есть все необходимое: перила и пандус для заезда с коляской, пеленальный столик, проточный водонагреватель и уборная с сантехникой. Все поверхности антивандальные и легко чистятся. Для того, чтобы внутри было тепло, установили два обогревателя по 2,5 кВт. Позаботились и о небольшом благоустройстве – территорию вокруг помещения выложили плиткой.

- Комната матери и ребенка позволит решить важную проблему доступности парка для посетителей с маленькими детьми и в целом повысить комфорт этого общественного пространства, - написала Сорокина.

Внутри модуля есть все необходимое. Фото: vk.com/glavarzn.

По мнению городских властей, модуль станет хорошим дополнением к единственной имеющейся уборной в парке, в которую можно заехать с коляской. Пока в комнате нет канализации и электричества – Дирекция благоустройства города подключит ее к коммуникациям до конца октября.

На установку в ЦПКиО комнаты матери и ребенка планировалось потратить 2,5 млн рублей.