Рязанцы пожаловались на закрытую комнату матери и ребенка в ЦКПиО

В рязанском ЦКПиО закрыли комнату для пеленания. Фото: администрация Рязани от 11 октября 2022 года.

Рязанцы пожаловались в социальных сетях на закрытую комнату матери и ребенка в ЦКПиО. Сообщение появилось вечером 29 января.

По словам местного жителя, подходы к комнате для пеленания завалены льдом, а сам бокс закрыт.

«О том, что комната будет закрыта зимой, информации такой не нашел», - написал мужчина.

Комнату матери и ребенка установили в ЦКПиО в октябре 2022 года. Стоимость проекта составила порядка 2,5 млн рублей. Бокс оборудован не только пеленальным столиком, но и туалетом, двумя обогревателями, а также проточным водонагревателем. Как отмечали в администрации города, «пока в комнате нет канализации и электричества», но обещали все подключить к концу октября (читать подробнее).

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