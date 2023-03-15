Появились фото с места ДТП в Кальном, где сбили 14-летнюю девочку

Появились фото с места ДТП в Кальном.

Появились фотографии с места дорожно-транспортного происшествия в микрорайоне Кальное, в котором пострадала 14-летняя девочка-подросток. Снимки с места ДТП предоставило рязанское УМВД.

Дорожный инцидент случился утром 14 марта у дома №18 кор. 1 на улице Кальной. По предварительным данным, 35-летний мужчина лихо проехал и сбил подростка.

Появились фото с места наезда на 14-летнюю девочку в Кальном.

Как отметили в полиции, водитель «не убедился в безопасности маневра» (читать подробнее).

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