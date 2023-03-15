Девочку-подростка на скорости сбил Chevrolet в Кальном

На улице Кальной произошло ДТП, в котором пострадала девочка-подросток.
Утром 14 марта у дома №18 корпус 1 по улице Кальной произошло ДТП, в котором пострадала девочка-подросток, сообщает УМВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, 35-летний рязанец за рулем автомобиля Chevrolet Cruze, не убедившись в безопасности маневра, сбил на скорости 14-летнюю девочку.
Водитель Chevrolet Cruze сбил 14-летнюю девочку.
В результате дорожного происшествия подросток получила травмы.
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области инспекторы ДПС зарегистрировали четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых четыре человека получили травмы.
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