Женщина-почтальон развезла всю почту на тракторе в Рязанской области

Рязанка развезла почту жителям на тракторе.

В Скопинском районе Рязанской области женщина-почтальон развозит корреспонденцию, сидя в ковше трактора. Видео инцидента опубликовано в сообществе Подслушано | в Скопине.

Паводок и бездорожье не испугали работницу почты, которая уселась утром на трактор, чтобы не оставить местных жителей села Секирино без квитанций и заказных писем. На другом видео также запечатлены условия, с которыми сейчас приходится сталкиваться и самим получателям почты - вода настигла их дома.

В Ряжске затопило шесть улиц из-за паводка, в Сараевском районе на лодке эвакуировали семью, а в Скопине затопило первый этаж одного из домов. Ранее Павел Малков рассказал о борьбе с половодьем.