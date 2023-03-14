Умерла работница ресторана «Ока» под Рязанью Мария Бердянова

Не стало Марии Бердяновой.

Скончалась старейший работник ресторана «Ока» в городе Спасск-Рязанский Мария Петровна Бердянова.

Искренние соболезнования родным и близким Марии Петровны выразил коллектив ООО «Гурман» и директор предприятия Нина Митина.

Ранее сообщалось о безвременной смерти сотрудник Спасского кожевенного завода Самойлова Владимира Александровича и певицы с волшебным голосом Татьяны Савельевой.

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