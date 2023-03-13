Умер сотрудник Спасского кожевенного завода Владимир Самойлов

Скончался сотрудник Спасского кожевенного завода Рязанской области Владимир Самойлов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Скончался сотрудник Спасского кожевенного завода Самойлов Владимир Александрович. Администрация и коллектив предприятия глубоко скорбят по поводу безвременной смерти Владимира Александровича.
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким», - говорится в некрологе.
Владимир Самойлов трудился на кожевенном заводе в должности мастера цеха сантехники и вентиляции.
Не стало и участницы самодеятельности Ижевского Дома культуры Татьяны Савельевой. Культура Спасского района понесла невосполнимую утрату. Татьяна Савельева была певицей с волшебным голосом (читать подробнее с видео).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!