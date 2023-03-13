Умер сотрудник Спасского кожевенного завода Владимир Самойлов

Скончался сотрудник Спасского кожевенного завода Рязанской области Владимир Самойлов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скончался сотрудник Спасского кожевенного завода Самойлов Владимир Александрович. Администрация и коллектив предприятия глубоко скорбят по поводу безвременной смерти Владимира Александровича.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким», - говорится в некрологе.

Владимир Самойлов трудился на кожевенном заводе в должности мастера цеха сантехники и вентиляции.

Не стало и участницы самодеятельности Ижевского Дома культуры Татьяны Савельевой. Культура Спасского района понесла невосполнимую утрату. Татьяна Савельева была певицей с волшебным голосом (читать подробнее с видео).

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