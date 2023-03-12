«Культура понесла невосполнимую утрату». Под Рязанью умерла певица с волшебным голосом Татьяна Савельева

Скончалась певица рязанского ансамбля «Нежность» Татьяна Савельева.

Не стало участницы самодеятельности Ижевского Дома культуры Татьяны Савельевой.

За 27 лет участия в составе академического ансамбля «Нежность» она выступала во многих районах Рязанской области. Но всего сцене Татьяна Александровна отдала более 60 лет, ведь впервые перед зрителями Татьяна Савельева выступила, когда ей было всего три года.

Видео исполнения

«В коллективе Дома культуры ее ценили как надежного друга, готового прийти на помощь, доброго, талантливого, позитивного человека, интересного собеседника, увлеченного цветовода. Такой она останется в нашей памяти. Культура района понесла невосполнимую утрату. Мы глубоко скорбим и выражаем соболезнование родным и близким Татьяны Александровны», - говорится в некрологе Ижевского Дома культуры.

Татьяна Александровна Савельева родилась 28 июня 1958 года в селе Ижевское. После окончания Вологодского мясомолочного института работала технологом на Ижевском молочноконсервном заводе.

Умерла Татьяна Савельева 28 февраля.

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