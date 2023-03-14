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НовостиОбщество14 марта 2023 10:45

Светофор на Солотчинском шоссе развернуло из-за сильного ветра

Теперь светофор повернут наискосок
Источник:kp.ru
Светофор у «Круиза» развернуло ветром. Фото: https://t.me/Ryazancity62.

Светофор у «Круиза» развернуло ветром. Фото: https://t.me/Ryazancity62.

14 марта у ТРЦ «Круиз» на Солотчинском шоссе светофор развернулся из-за сильных порывов ветра. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «аТипичная Рязань».

Инцидент произошел вблизи фитнес-клуба «Морская школа». Судя по фотографиям с места инцидента, светофор горит теперь наискосок.

В администрации Рязани сообщили, что рабочие уже выехали на место происшествия для принятия мер. Мэрия просит рязанцев о бдительности и осторожности.

Кроме того, на улице Ленинского Комсомола под землю провалился автомобиль. А в самом центре Рязани на тротуар упала часть фасада здания.