Асфальт провалился вместе с машиной в рязанском дворе

Во дворе дома №87 на улице Ленинского Комсомола асфальт провалился вместе с машиной.

На улице Ленинского Комсомола в Рязани во дворе дома №87 провалился асфальт, а вместе с ним - припаркованный на этом месте автомобиль. Фото появились на официальной странице губернатора Павла Малкова.

«Смыло всю дорогу, машина ушла под землю. Отремонтировали коммуникации еще в январе, дорогу только засыпают щебнем. Что дальше? Двор превратился в квест "Остаться в живых"» - гласит комментарий.

На опубликованных снимках видны ямы и ограждения, оставшиеся после упомянутых работ на и без того «убитой» дороге, а также автомобиль Hyundai, всей нижней частью оказавшийся в провале.