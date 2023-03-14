Часть фасада здания в самом центре Рязани на улице Ленина обрушилась на тротуар

Часть стены на улице Ленина обрушилась прямо на тротуар, где ходят люди. Фото: «Новости Рязани ВКонтакте».

Фасад здания на улице Ленина в Рязани частично обрушился. Фотографии с места происшествия опубликованы в паблике «Новости Рязани ВКонтакте».

Инцидент произошел около 10 утра. Судя по фото, упавшая штукатурка и кирпичи лежат на тротуаре, где ходят люди.

- Что ж, вместе со снегом сходят не только дороги, - говорится в посте.

Подробности выясняются. О пострадавших ничего не известно.

Недавно на улице Горького в центре Рязани упал уличный фонарь.