На улице Горького в Рязани упал уличный фонарь

Возле памятника Красный автобус засняли упавший уличный фонарь. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

Около Лыбедского бульвара в Рязани на землю рухнул фонарь. Об этом КП-Рязань сообщили очевидцы.

Инцидент произошел рядом со скульптурой «Красный автобус», вблизи гостиницы Старый город. Рязанцы обнаружили поваленный осветительный прибор утром 10 марта. От чего это произошло – снегоуборочная машина ли повалила, или сильный ветер, который прогнозировали синоптики на этот день, а может быть, от рук человека – остается загадкой.

О пострадавших ничего не известно.