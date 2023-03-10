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НовостиПроисшествия10 марта 2023 10:20

На улице Горького в Рязани упал уличный фонарь

При падении уличного светильника могли пострадать случайные прохожие
Источник:kp.ru
Возле памятника Красный автобус засняли упавший уличный фонарь.

Возле памятника Красный автобус засняли упавший уличный фонарь.

Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

Около Лыбедского бульвара в Рязани на землю рухнул фонарь. Об этом КП-Рязань сообщили очевидцы.

Инцидент произошел рядом со скульптурой «Красный автобус», вблизи гостиницы Старый город. Рязанцы обнаружили поваленный осветительный прибор утром 10 марта. От чего это произошло – снегоуборочная машина ли повалила, или сильный ветер, который прогнозировали синоптики на этот день, а может быть, от рук человека – остается загадкой.

О пострадавших ничего не известно.