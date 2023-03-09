10 марта вновь ожидается сильный туман и снегопад в Рязанской области

В Рязанской области ожидается сильный туман и до +2 градусов. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

ГУ МЧС рассказало рязанцам, какая погода намечается на пятницу, 10 марта. Прогноз появился на сайте ведомства.

В регионе хоть и облачно, но с прояснениями. Не успела Рязань очухаться от недавнего снегопада и сильной метели, вновь ожидается сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, а также снежные заносы. Что уж говорить о гололедице, которая стала для рязанцев самым ненавистным явлением за эти холодные дни.

Днем даже обещают небольшой дождь и мокрый снег. Ветер подует южный с переходом на северный, со скоростью 5-10 м/с, местами порывы ветра достигнут 15 м/с.

Ночью будет от -5 до 0 градусов Цельсия, а днем от -3 до +2.

Как сообщил центр погоды Фобос, область накроет сильный туман.