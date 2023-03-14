Деньги на замену контактной сети троллейбусов в Рязани будут просить у Москвы

Чиновники обсудили состояние и реконструкцию троллейбусной контактной сети в Рязани.

На замену контактной сети троллейбусов необходимы порядка 800 млн рублей. Но таких денег нет ни в бюджете Рязани, ни в бюджете области. Из последнего могут выделить только какую-то часть на условиях софинансирования.

«Минтранс подготовил и направил заявку в федеральный центр. Надеемся, что с помощью участия в федеральной программе темпы решения давней проблемы получится значительно ускорить», - отметил вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов.

Ровно три года назад КП-Рязань поднимала проблему, но тогда на полную модернизацию контактной сети требовалась сумма в размере более 1 млрд рублей, из них:

- на полную замену опор контактной сети - порядка 800 млн рублей;

- на полную замену контактного провода и подвесов - порядка 200 млн рублей;

- на полную замену спецчастей контактной сети - порядка 10 млн рублей (читать подробнее).

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