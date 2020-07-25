Обрыв идет по проводам. Почему в Рязани контактная сеть троллейбусов в таком упадке

Напасть с обрывом контактных проводов троллейбусной линии в Рязани приняла какой-то угрожающий характер. Проблемы были уже давно, но в последние месяцы редкая неделя проходит без сообщений об обрывах с сопутствующими в таких случаях изменениями маршрутов. До тех пор, пока специалисты в очередной раз не подлатают. К чести работников УРТ, справляются они быстро, в течение часа-двух. До следующего обрыва.

Вот только последние случаи обрывов, о которых информировала администрация Рязани:

- 30 июня - на площади Свободы обрыв контактного провода. Троллейбусы маршрутов №№3 и 10 следуют через площадь Театральную;

- 3 июля - на перекрестке улиц Халтурина и Есенина оборвался контактный провод. Троллейбусы маршрута №5 следуют по улице Дзержинского, маршрута №12 - по 6-му маршруту;

- 5 июля - на перекрестке Московского шоссе и улицы Юбилейной оборвался контактный провод. Троллейбусы №1 следуют до улицы Крупской;

- 6 июля - оборвалась контактная сеть на Московском шоссе. Троллейбусы стоят в районе ТРЦ «Премьер»;

- 6 июля - на улице Забайкальской оборвалась контактная троллейбусная сеть. «Единица» остановилась;

- 10 июля - оборвался контактный провод на повороте с Безымянного переулка на улицу Полетаева. Троллейбусы маршрутов №№5, 6, 12 и 15 следуют по пути троллейбуса №3;

- 15 июля - на Московском шоссе после ТРЦ «М5Молл» под путепроводом проезжающий МАЗ оборвал контактную сеть. Троллейбус №1 идет до улицы Крупской.

ПОСЛЕДНИЙ ЗАПАС – ДОБЫЧА ВОРОВ

Еще в середине января 2020 года администрация Рязани сообщила, что в городе начали менять контактную сеть троллейбуса - вместо сталеалюминиевых, которые использовались еще с прошлого века, обещали заменить на медные. И назвала улицы, где эта замена произойдет в первую очередь - Касимовское шоссе и улица Юбилейная. Якобы именно на этих участках, по жалобам водителей, чаще всего происходит обрыв, а на ремонт уходит много времени.

Примерно в это же время специалисты МУП «УРТ» пожаловались в интервью «Комсомолке», что за последние десятилетия власти не удосужились планомерно заменить провод хотя бы на наиболее проблемных участках, но полностью.

— У нас на складе всего 1,5 км провода, но этого катастрофически мало, этого не хватит даже, чтобы покрыть в однопутном направлении ни одной улицы, — говорит один из работников муниципального предприятия, - и причем тут Касимовское шоссе? Да, там тоже нужно менять, но там и так стоят медные провода. Там сталеалюминий был бог знает сколько лет назад. Медь тоже требует замены. На том же Касимовском шоссе. Со временем медь обжигается, нагрузка ведь идет, поэтому провода начинают провисать, а в жару вообще, как сопли, висят. Тяни их, не тяни - это бесполезно. Ну вытянешь ты их, а на следующий день жаркая погода, и они снова провисают, только становятся еще тоньше.

А в начале марта со склада УРТ весь полуторакилометровый запас провода бесследно исчез. Неизвестные пробрались через крышу в помещение и распилили контактную сеть, видимо, на металлолом. Позже «Комсомолке» эту информацию подтвердил тогдашний замдиректора муниципального предприятия Алексей Розвезев. Но заверил, что провод придется докупить. К слову, по состоянию на начало июля, насколько известно нашему изданию, провода на складе по-прежнему нет.

— Вот сейчас постоянные обрывы на линии, как вы справляетесь, если говорите, что запасов пока нет? — интересуемся мы у специалистов МУПа.

— Ну как, не буду вдаваться в узкоспециальные подробности, но латаем своими силами. Боюсь, что скоро начнем уже узлы вязать. Пару метров мы, конечно, возим с собой. Но произойдет какой-нибудь мощный обрыв - и все, — грустно смеется собеседник.

На полную замену всей контактной сети понадобится по приблизительным подсчетам более одного миллиарда рублей.

БОЛЕЕ 1 МЛРД НА ПОЛНУЮ ЗАМЕНУ

Между тем, как сообщили «Комсомольской правде» в администрации Рязани, износ контактных проводов троллейбусной линии находится в допустимых пределах. Здесь сделаем пометку, что речь шла о феврале-марте 2020 года.

«Наиболее изношенными являются 74 км проводов в однопутном направлении, а для полной замены контактной сети требуется 300 км. Предварительный расчет полной замены без стоимости работ показал следующее:

- полная замена опор контактной сети - порядка 800 млн рублей;

- полная замена контактного провода и подвесов - порядка 200 млн рублей;

- полная замена спецчастей контактной сети - порядка 10 млн рублей», - говорилось в сообщении властей.

В этом же ответе на запрос чиновники отметили, что, цитируем: «Замена провода троллейбусной контактной сети осуществляется по мере его износа сверх допустимых норм, установленные техническими нормативами». Но спустя месяц во время заседания комитета Рязанской городской Думы начальник управления городского транспорта Андрей Михно признался, что изношенность сети составляет 95%. Видимо, пока тот самый момент «сверх допустимых норм» еще не наступил.

В ТЕМУ

На каких участках дорог Рязани самая изношенная контактная сеть:

- улица Свободы;

- улица Мервинская;

- улица Промышленная;

- улица Гагарина;

- улица Авиационнная;

- улица Забайкальская;

- улица Новая;

- улица Советской Армии;

- улица Ленина.

ВАЖНО!

Могут ли оборванные троллейбусные провода убить пешехода или автомобилиста?

- Это маловероятно, - уверен специалист МУП «УРТ». - Во-первых, у всех есть подошвы на ботинках. Чтобы что-то случилось, нужно, чтобы рядом упали 6-10 киловольт, а они у нас по улицам в земле зарыты. Ничего не будет, можете не переживать, но и приближаться не следует.

Что касается автомобилистов, то нужно, чтобы упали два провода, но, условно скажем, не через глухое короткое замыкание, а с каким-то промежуточком, вот тогда что-то может случиться. То есть искра пробежать и все остальное. А если глухое короткое, то есть два полюса - плюс и минус - упали и закоротили, то у нас просто подстанция выключается.

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