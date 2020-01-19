2020-01-19T18:13:13+03:00
Общество

В Рязани приступили к замене старых троллейбусных проводов на медные

Водители общественного транспорта жалуются, что на ремонт уходит очень много времени
Яков РЫКОВ
Поделиться:
В Рязани приступили к замене старых троллейбусных проводов на медные.В Рязани приступили к замене старых троллейбусных проводов на медные.
Изменить размер текста:

С января 2020 года в Рязани начались работы по замене контактной сети троллейбуса, сообщает «РВ». Вместо сталеалюминиевых, которые использовались еще с прошлого века, будут медные провода.

«В первую очередь провода заменят на Касимовском шоссе и улице Юбилейной», - говорится в сообщении.

По данным издания, водители жалуются, что провода часто обрываются, на ремонт уходит много времени, а внеплановая остановка приводит к транспортному коллапсу.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Еще четыре троллейбуса прибыли в Рязань из Москвы

Мы узнали, сколько они проработали в столице, прежде чем сюда попасть (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязани приступили к замене старых троллейбусных проводов на медные
Три литра кипятка в секунду: в Кальном прорвало теплотрассу
И Любимов тоже. Губернатор окунулся в крещенскую купель в селе Пощупово
Аркадий Фомин искупался в крещенской купели
Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием подростков
Рязанские подростки попали в ДТП на угнанной машине
Новая форма у девушек из группы поддержки вдохновила ХК «Рязань» на победу
Рязанка закрыла на балконе двоих малолетних детей
Еще четыре троллейбуса прибыли в Рязань из Москвы
Жителя Рязани на улице избили, раздели и ограбили
Крещенских купелей в Рязанской области поубавилось из-за теплой погоды
В Рязани отказали светофоры на двух оживленных перекрестках
Любимов поставил «Новогодней столице» пятерку за старание
Тепличный комплекс за 9,3 млрд рублей строят возле Новомичуринска
Ребенку, сбитому поездом в Михайлове, срочно требуется помощь
Директор лицея №52 Ангелина Малистова покинула должность
Только в суде рязанец доказал МЧС, что получил облучение во время ядерных испытаний
Обвиняемым в убийстве бизнесмена Алексея Громова продлили арест