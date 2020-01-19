В Рязани приступили к замене старых троллейбусных проводов на медные
С января 2020 года в Рязани начались работы по замене контактной сети троллейбуса, сообщает «РВ». Вместо сталеалюминиевых, которые использовались еще с прошлого века, будут медные провода.
«В первую очередь провода заменят на Касимовском шоссе и улице Юбилейной», - говорится в сообщении.
По данным издания, водители жалуются, что провода часто обрываются, на ремонт уходит много времени, а внеплановая остановка приводит к транспортному коллапсу.
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ИСТОЧНИК KP.RU