Еще четыре троллейбуса, больше 10 лет ездивших по Москве, прибыли в Рязань

18 Янв. 2020 2020-01-18T17:27:10+03:00

Три из них - это низкопольные «гармошки»

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В Рязань прибыли еще четыре троллейбуса из тех 78, что передало областному центру правительство Москвы. Фотографии пополнения парка техники МУП «УРТ» разместили в сообществах «Новости рязанского транспорта» и «Рязанский троллейбус».

Называются модели машин, а также видны бортовые номера, по которым можно узнать их прошлое, в том числе год выпуска:

- одна единица БКМ-321, №6820, 2008 г.;

- две единицы ВМЗ-62151 «Премьер» - №6615, 2007 г. и №6624, 2009 г.;

- одна единица Тролза-6206.00 «Мегаполис».

Кроме БКМ-321, все остальные – это низкопольные «гармошки».

Таким образом, известно уже о 19 прибывших в Рязань столичных троллейбусах. Все они выйдут на линию после прохождения технического обслуживания. Некоторые из них заменят более старую технику, за счет других увеличат количество машин на маршрутах.

Фото: vk.com/trolleybusrzn62

ИСТОЧНИК KP.RU