Еще четыре троллейбуса, больше 10 лет ездивших по Москве, прибыли в Рязань
В Рязань прибыли еще четыре троллейбуса из тех 78, что передало областному центру правительство Москвы. Фотографии пополнения парка техники МУП «УРТ» разместили в сообществах «Новости рязанского транспорта» и «Рязанский троллейбус».
Называются модели машин, а также видны бортовые номера, по которым можно узнать их прошлое, в том числе год выпуска:
- одна единица БКМ-321, №6820, 2008 г.;
- две единицы ВМЗ-62151 «Премьер» - №6615, 2007 г. и №6624, 2009 г.;
- одна единица Тролза-6206.00 «Мегаполис».
Кроме БКМ-321, все остальные – это низкопольные «гармошки».
Таким образом, известно уже о 19 прибывших в Рязань столичных троллейбусах. Все они выйдут на линию после прохождения технического обслуживания. Некоторые из них заменят более старую технику, за счет других увеличат количество машин на маршрутах.
Фото: vk.com/trolleybusrzn62
ИСТОЧНИК KP.RU