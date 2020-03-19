Для полной замены троллейбусной сети в Рязани нужно более 1 млрд рублей
Для полной замены контактной троллейбусной сети в Рязани требуется порядка 1 млрд рублей. Об этом на заседании комитета Рязанской городской Думы сообщил начальник управления городского транспорта Андрей Михно. По словам чиновника, изношенность сети составляет 95%.
Как уточнили «Комсомолке» в администрации Рязани, для полной замены контактной сети, требуется 300 км контактного провода. Что касается стоимости замены, то она составляет, по предварительным расчетам, немногим более 1 млрд рублей:
- полная замена опор контактной сети - порядка 800 млн рублей;
- полная замена контактного провода и подвесов - порядка 200 млн рублей;
- полная замена спецчастей контактной сети - порядка 10 млн рублей.
Отметим, что в эти сумму не включена стоимость работ по замене контактной сети.
По словам специалистов МУП «УРТ», износ контактных проводов троллейбусной линии находится в допустимых пределах. Наиболее изношенными являются 74 км проводов в однопутном направлении.
Самые изношенные участки контактной сети расположены на следующих улицах:
- ул. Свободы;
- ул. Мервинская;
- ул. Промышленная;
- ул. Гагарина;
- ул. Авиационнная;
- ул. Забайкальская;
- ул. Новая;
- ул. Советской Армии;
- ул. Ленина.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Рязани на маршруте сломался первый московский троллейбус
Забирала машину техническая бригада с улицы Спортивной (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU