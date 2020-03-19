Для полной замены троллейбусной сети в Рязани нужно более 1 млрд рублей

19 Март 2020 2020-03-19T16:16:34+03:00

Полная замена троллейбусной контактной сети в Рязани будет стоить больше 1 млрд рублей. Фото: КП-Рязань.

В настоящее время контактная сеть изношена на 95%. Приводим самые проблемные участки

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Для полной замены контактной троллейбусной сети в Рязани требуется порядка 1 млрд рублей. Об этом на заседании комитета Рязанской городской Думы сообщил начальник управления городского транспорта Андрей Михно. По словам чиновника, изношенность сети составляет 95%.

Как уточнили «Комсомолке» в администрации Рязани, для полной замены контактной сети, требуется 300 км контактного провода. Что касается стоимости замены, то она составляет, по предварительным расчетам, немногим более 1 млрд рублей:

- полная замена опор контактной сети - порядка 800 млн рублей;

- полная замена контактного провода и подвесов - порядка 200 млн рублей;

- полная замена спецчастей контактной сети - порядка 10 млн рублей.

Отметим, что в эти сумму не включена стоимость работ по замене контактной сети.

По словам специалистов МУП «УРТ», износ контактных проводов троллейбусной линии находится в допустимых пределах. Наиболее изношенными являются 74 км проводов в однопутном направлении.

Самые изношенные участки контактной сети расположены на следующих улицах:

- ул. Свободы;

- ул. Мервинская;

- ул. Промышленная;

- ул. Гагарина;

- ул. Авиационнная;

- ул. Забайкальская;

- ул. Новая;

- ул. Советской Армии;

- ул. Ленина.

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ИСТОЧНИК KP.RU