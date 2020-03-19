2020-03-19T09:56:20+03:00
Общество

В Рязани на маршруте сломался первый московский троллейбус

Забирала машину техническая бригада с улицы Спортивной
Алекснадр РАДЫГИН
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Всего в рейс вышли четыре троллейбуса из Москвы.Всего в рейс вышли четыре троллейбуса из Москвы.
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В Рязани сломался первый московский троллейбус. Об этом «Комсомолке» сообщил один из читателей.

— Вечером 18 марта в Рязани «остыл» (сломался – Ред.) троллейбус 5-го маршурта, пригнанный из Москвы, который только вчера впервые вышел в рейс. Видимо, не выдержал новой действительности. «Техничка» забирала его с улицы Спортивной, — отметил очевидец.

Как рассказали «Комсомолке» в УРТ, все московские троллейбусы требуют полного ремонта, но специалистов не хватает, поэтому так долго машины выходят в рейс.

На улице Спортивной сломался первый московский троллейбус.

Напомним, 18 марта МУП «УРТ» выпустило в рейс четыре московских троллейбуса. Как заявили власти, машины наконец-то прошли техническое обслуживание и начали курсировать по маршрутам №3 и №5. К выходу на улицы близки еще 30 троллейбусов (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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