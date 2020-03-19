В Рязани на маршруте сломался первый московский троллейбус

19 Март 2020 2020-03-19T09:56:20+03:00

Всего в рейс вышли четыре троллейбуса из Москвы.

Изменить размер текста: A A

В Рязани сломался первый московский троллейбус. Об этом «Комсомолке» сообщил один из читателей.

— Вечером 18 марта в Рязани «остыл» (сломался – Ред.) троллейбус 5-го маршурта, пригнанный из Москвы, который только вчера впервые вышел в рейс. Видимо, не выдержал новой действительности. «Техничка» забирала его с улицы Спортивной, — отметил очевидец.

Как рассказали «Комсомолке» в УРТ, все московские троллейбусы требуют полного ремонта, но специалистов не хватает, поэтому так долго машины выходят в рейс.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/767381" frameborder="0"></iframe> На улице Спортивной сломался первый московский троллейбус.

Напомним, 18 марта МУП «УРТ» выпустило в рейс четыре московских троллейбуса. Как заявили власти, машины наконец-то прошли техническое обслуживание и начали курсировать по маршрутам №3 и №5. К выходу на улицы близки еще 30 троллейбусов (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU