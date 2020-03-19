В Рязани на маршруте сломался первый московский троллейбус
В Рязани сломался первый московский троллейбус. Об этом «Комсомолке» сообщил один из читателей.
— Вечером 18 марта в Рязани «остыл» (сломался – Ред.) троллейбус 5-го маршурта, пригнанный из Москвы, который только вчера впервые вышел в рейс. Видимо, не выдержал новой действительности. «Техничка» забирала его с улицы Спортивной, — отметил очевидец.
Как рассказали «Комсомолке» в УРТ, все московские троллейбусы требуют полного ремонта, но специалистов не хватает, поэтому так долго машины выходят в рейс.
На улице Спортивной сломался первый московский троллейбус.
Напомним, 18 марта МУП «УРТ» выпустило в рейс четыре московских троллейбуса. Как заявили власти, машины наконец-то прошли техническое обслуживание и начали курсировать по маршрутам №3 и №5. К выходу на улицы близки еще 30 троллейбусов (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU