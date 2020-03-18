Первые московские троллейбусы вышли на улицы Рязани
МУП «УРТ» выпустило в рейс четыре троллейбуса, прибывших в Рязань из Москвы по договоренности со столичной мэрией. Машины, которые, наконец, прошли техническое обслуживание, начали курсировать по маршрутам №3 и №5, сообщает пресс-служба администрации города.
Начальник управления транспорта Андрей Михно известил, что к выходу на улицы близки еще 30 троллейбусов – их еще готовят к работе. При этом всего, напомним, из Москвы поступило 78 единиц электротранспорта. Их все планируется распределить по наиболее востребованным маршрутам.
Фото: admrzn.ru
Фото: admrzn.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU