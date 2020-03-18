2020-03-18T14:36:50+03:00
Общество

Первые московские троллейбусы вышли на улицы Рязани

Близки к этому еще 30 машин из 78, которые поступили из столицы
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Фото: admrzn.ruФото: admrzn.ru
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МУП «УРТ» выпустило в рейс четыре троллейбуса, прибывших в Рязань из Москвы по договоренности со столичной мэрией. Машины, которые, наконец, прошли техническое обслуживание, начали курсировать по маршрутам №3 и №5, сообщает пресс-служба администрации города.

Начальник управления транспорта Андрей Михно известил, что к выходу на улицы близки еще 30 троллейбусов – их еще готовят к работе. При этом всего, напомним, из Москвы поступило 78 единиц электротранспорта. Их все планируется распределить по наиболее востребованным маршрутам.

Фото: admrzn.ru

Фото: admrzn.ru

Фото: admrzn.ru

Фото: admrzn.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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