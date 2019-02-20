Рязанцы взыскивают большие суммы после ДТП с обрывом троллейбусных проводов

СЕГОДНЯ 19:15 2019-02-20T19:15:29+03:00

В одном случае это почти 100 тысяч рублей, в другом – более 400 тысяч

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МУП «Управление рязанского троллейбуса» теряет крупные суммы денег из-за обрыва контактной сети, который произошел в ноябре из-за неаккуратной езды водителя одного из «рогатых». По данным пресс-службы областного управления ГИБДД, тогда материальный ущерб понесли сразу несколько автовладельцев.

Так, 18 февраля Железнодородный районный суд, как сообщает его пресс-служба, удовлетворил один из исков. В нем было указано, что из-за наезда на оборванный провод женщина потеряла почти 60 тысяч рублей. Вместе с судебными расходами сумма возмещения возросла почти до 85 тысяч. Решение в законную силу пока не вступило.

Среди заявителей есть и человек с небезызвестным в Рязани сочетанием фамилии и инициалов – Подоль С.Р. (Станислав Рудольфович Подоль – депутат Рязанской облдумы от «Единой России», гендиректор ООО АМК «Рязанский»).

Ущерб его автомобилю от падения растяжки и несущего поперечного троса контактной сети оценили в 830 тысяч рублей. Из этой суммы страховка покрыла меньше половины – остальные 430 тысяч суд взыскал с УРТ. 16 февраля решение вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU