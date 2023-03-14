Место осужденного депутата Панкина в Рязгордуме займет учитель-логопед детсада №32

Елена Епихина. Фото: ryazan.ldpr.ru

Место члена ЛДПР Дмитрия Панкина, покинувшего Рязанскую городскую Думу после обвинительного приговора по уголовному делу, займет его соратница Елена Епихина. Такое решение приняли партийцы. 46-летняя рязанка работает учителем-логопедом в детском саду №32.

Также о Епихиной известно, что в 2019 году ее избрали координатором Советского первичного отделения, а в 2021-м она появлялась в публичном поле как помощник тогда еще депутата Госдумы Александра Шерина. Право на мандат, напомним, имел и сам Шерин, но сразу от него отказался.

На выборах в Рязгордуму в 2018 году Елена Епихина замыкала список кандидатов ЛДПР по одномандатным округам.