Уже в апреле выйдет на свободу экс-глава рязанского УФСКН Игорь Туровский.

Бывший глава УФСКН России по Рязанской области Игорь Туровский 13 апреля 2023 года выйдет на свободу, сообщает «Новая». Таким образом, экс-главный наркополицейский региона проведет в колонии строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов полный срок – 8,6 лет.

В 2015 году генерал-майора приговорили к реальному сроку заключения за получение взятки в особо крупном размере. Кроме того, Туровскому предстоит еще выплатить штраф в размере 420 млн рублей.

Во время отбывания наказания Игорь Туровский неоднократно пытался освободиться по УДО, но каждый раз суд ему в этом отказывал.

6 декабря 2022 года Скопинский районный суд не удовлетворил ходатайство о замене осужденному неотбытую часть наказания в виде лишения свободы более мягким наказанием – исправительными работами.

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