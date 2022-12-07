Суд оставил генерала Туровского, экс-руководителя УФСКН, в колонии строгого режима.

6 декабря Скопинский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката, поданного в защиту интересов осужденного, сообщает пресс-служба суда. Речь идет о генерале Игоре Туровском, приговоренного в 2015 году к 8,5 годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере.

Адвокат просил суд заменить генералу неотбытую часть наказания в виде лишения свободы более мягким наказанием – исправительными работами и об освобождении от дополнительных наказаний.

По каким причинам суд отказал в ходатайстве, не сообщается, однако, постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Будучи руководителем УФСКН России по Рязанской области Игорь Туровский обещал снять арест со счета в банке одного из подследственных и поспособствовать изменению меры пресечения, то есть освободить из-под стражи. За совершение данных действий начальник наркоконтроля получил 6 миллионов рублей.

Кроме лишения свободы Туровский должен выплатить 420 млн рублей – дополнительное наказание в виде штрафа.

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