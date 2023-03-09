Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 марта 2023 10:27

Завершилось следствие по делу об убийстве Елены Логуновой. Всего 50 томов

Завершилось следствие по делу об убийстве Елены Логуновой
Источник:kp.ru
Завершилось следствие по делу об убийстве Елены Логуновой.

Завершилось следствие по делу об убийстве Елены Логуновой.

Завершилось предварительное следствие по объединенным уголовным делам о распространении порнографии и убийстве рязанки Елены Логуновой. Об этом сообщил следователь ГСУ СК России во время судебного заседания о продлении меры пресечения Александру Логунову.

Следователь пояснил, что в настоящее время участники по делу уведомлены об окончании предварительного следствия, а обвиняемый Александр Логунов и его защита знакомятся с материалами уголовного дела. Объем дела составляет 50 томов.

Александр Логунов, обвиняемый в убийстве жены – Елены Логуновой по постановлению суда находится под стражей до 15 апреля включительно. Защита просила суд отпустить его под залог, но судья ходатайство не поддержал. Кроме того, Александру Логунову могут предъявить новое обвинение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!