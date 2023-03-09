Завершилось следствие по делу об убийстве Елены Логуновой. Всего 50 томов

Завершилось следствие по делу об убийстве Елены Логуновой.

Завершилось предварительное следствие по объединенным уголовным делам о распространении порнографии и убийстве рязанки Елены Логуновой. Об этом сообщил следователь ГСУ СК России во время судебного заседания о продлении меры пресечения Александру Логунову.

Следователь пояснил, что в настоящее время участники по делу уведомлены об окончании предварительного следствия, а обвиняемый Александр Логунов и его защита знакомятся с материалами уголовного дела. Объем дела составляет 50 томов.

Александр Логунов, обвиняемый в убийстве жены – Елены Логуновой по постановлению суда находится под стражей до 15 апреля включительно. Защита просила суд отпустить его под залог, но судья ходатайство не поддержал. Кроме того, Александру Логунову могут предъявить новое обвинение.

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