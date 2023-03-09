Александру Логунову могут предъявить новое обвинение.

Александру Логунову могут предъявить новое обвинение. Такая информация содержится в постановлении Басманного суда города Москвы. Новое обвинение – одна из причин в ходатайстве следователя ГСУ СК РФ по которой Логунову не следует менять меру пресечения, не связанную с нахождением под стражей.

Адвокат обвиняемого Александра Логунова просил суд освободить клиента из СИЗО под залог (сумма предполагаемого залога в постановлении не указана – Ред.).

Суд, рассмотрев материалы, оставил Логунова под стражей до 15 апреля включительно (читать подробнее).

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