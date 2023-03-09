Нейросеть нарисовала студенток РГУ имени Есенина

Нейросеть выдала изображения четырех студенток РГУ.

Нейросеть сгенерировала внешность студенток РГУ имени Есенина. Образы получились максимально женственными и изящными. Соответствующий пост появился в официальной группе вуза в соцсети ВКонтакте 8 марта.

В комментариях под постом кто-то доволен таким результатом, а кто-то считает, что робот переборщил с красотой.

До этого в сети появилось фотография хуманизированного образа Рязани, выданная нейросетью.

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