Нейросеть нарисовала студенток РГУ имени Есенина

Нейросеть выдала изображения четырех студенток РГУ.
Нейросеть сгенерировала внешность студенток РГУ имени Есенина. Образы получились максимально женственными и изящными. Соответствующий пост появился в официальной группе вуза в соцсети ВКонтакте 8 марта.
В комментариях под постом кто-то доволен таким результатом, а кто-то считает, что робот переборщил с красотой.
До этого в сети появилось фотография хуманизированного образа Рязани, выданная нейросетью.
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