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НовостиОбщество9 марта 2023 10:03

Нейросеть нарисовала студенток РГУ имени Есенина

Портреты рязанских студенток изобразила нейросеть
Источник:kp.ru
Нейросеть выдала изображения четырех студенток РГУ.

Нейросеть выдала изображения четырех студенток РГУ.

Нейросеть сгенерировала внешность студенток РГУ имени Есенина. Образы получились максимально женственными и изящными. Соответствующий пост появился в официальной группе вуза в соцсети ВКонтакте 8 марта.

В комментариях под постом кто-то доволен таким результатом, а кто-то считает, что робот переборщил с красотой.

До этого в сети появилось фотография хуманизированного образа Рязани, выданная нейросетью.

Читайте также о «Центре карьеры РГУ имени Есенина» и об историях успеха студентов РГУ.