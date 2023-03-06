«Вы, наверное, уже где-то преподаете». Истории успеха студентов РГУ

Студенты, которые нашли работу с помощью «Центра карьеры РГУ», поделились впечатлениями о совмещении работы и учебы. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

Студенты-педагоги из РГУ имени Есенина без проблем совмещают учебную деятельность с работой, которую им предложил центр трудоустройства студентов. О «Центре карьеры РГУ имени Есенина» подробно мы писали здесь. КП-Рязань решила взять интервью у трудоустроившихся выпускников вуза, задав им актуальные вопросы.

Виктория Воронцова, 4 курс, Факультет физической культуры и спорта

Виктория Воронцова, 4 курс, Факультет физической культуры и спорта. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

Работает в школе №63 города Рязани с 24 января этого года. Кроме того, Виктория нашла самостоятельно вторую работу – администратор фитнес-центра. Играет в футбол за РГУ. После окончания вуза планирует также продолжать работать в школе учителем физкультуры.

- Как получили эту должность?

- Декан факультета прислал нам сообщение в группу «ВКонтакте» о том, что есть вакансия учителя физкультуры в школе №63. Я сразу решила взять инициативу в свои руки и связалась с работодателем. Меня пригласили на собеседование, я поговорила с директором школы, и меня сразу приняли. После этого я пошла к декану, чтобы получить разрешение работать.

- Трудно совмещать работу и учебы, как стоится день?

- Понедельник, среда и пятница – я не учусь, а во вторник и четверг посещаю пары. После школы, где я преподаю детям физкультуру, еду на вторую работу.

- Какая заработная плата в школе?

- С учетом того, что я еще не получила образование, зарплата у меня составляет 16 тысяч рублей.

- Расскажите о своих впечатлениях от работы с детьми.

- В первый раз, когда пришла на урок, было немного страшно. Но так как у нас два года подряд была практика в разных школах, я уже знала, какие есть нюансы и моменты, и как правильно надо вести себя с детьми. Мне дали начальную школу - первый, второй и третий класс. Я рада, что мне дали возможность заниматься с этим возрастом. Я им понравилась с первого взгляда. Сейчас уже появилось такое ощущение, что я работаю не месяц, а больше - настолько привыкла. И учителя-коллеги все добрые.

Анастасия Михайлова, 5 курс, Факультет русской филологии и национальной культуры

Анастасия Михайлова, 5 курс, Факультет русской филологии и национальной культуры. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

Анастасия работает учителем русского языка и литературы в общеобразовательной школе в шестом классе. До этого преподавала в пятом. Помимо работы и учебы, занимается также активной общественной и творческой деятельностью – выступает в КВН за вузовскую команду.

- Откуда узнали о вакансии?

- В университете очень хорошо работает система оповещения, присылают в беседу, выкладывают в группу в «ВКонтакте». Я же узнала об открытой вакансии со слов сокурсников…

- Сложно ли работать с детьми?

- С детьми работать не сложно, если знать, как с ними общаться. Поскольку у меня есть за плечами практика в лагере и в школе, выработались свои способы общения. Понятно, что тяжелые случаи попадаются везде, но администрация школы помогает с этим, а также в университете можно обратиться к методистам за помощью.

- Как совмещаете с учебой?

- Все очень легко, потому что в университете оформляют индивидуальный график, если работаешь по специальности. Ты приходишь, предоставляешь документы, подтверждающие, что работаешь в образовательном учреждении, что это по твоему профилю. Преподаватели вуза тоже идут навстречу – применяются особые сдачи зачетов.

- Каждый день работаете?

- Я работаю каждый день. До этого была первая смена – первые два урока. В школе тоже идут навстречу в связи с потребностью в специалистах. У меня были первые два урока, потом я ехала в университет. Где-то все равно пропускала пары. Вот сейчас работаю во вторую смену.

- После окончания университета продолжите преподавать в школе?

- Да, пока остаюсь.

- Получается ли в учебе применить рабочий опыт?

- Получается. Всегда и везде, на всех предметах, ты можешь уже опираться на опыт, полученный в школе.

- Чувствуете ли себя сильнее на фоне студентов, которые нигде не работают?

- Студенты, которые работают, на фоне остальных действительно выделяются. И преподаватели тоже это видят, и даже если они не помнят тебя визуально, то они могут сказать: «Вы, наверное, уже где-то преподаете».

Сергей Карамнов, 4 курс, Институт истории, философии и политических наук

Сергей Карамнов, 4 курс, институт истории и философии политических наук. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

Сергей работает в общеобразовательной школе №9/31 учителем английского языка. Устроился несколько месяцев назад. Занимается активной общественной работой на факультете. Он профорг курса и руководитель волонтерского отряда, который проводит экскурсии по городу.

- Расскажите о вашем знакомстве с вакансией.

- Нашел вакансию в нашей группе «Центр карьеры РГУ». Было несколько предложений, на тот момент все они были актуальны. Работаю каждый день, но, как ни странно, успеваю приезжать на пары. Центр карьеры недавно снова очень сильно помог нашей школе. Мы остались буквально месяц назад без одного учителя английского языка.

Буквально я напомнил директору о том, что можно найти работника через РГУ и уже вскоре учительница нашлась - студентка студентка, прекрасный специалист, по мнению администрации школы.

- Устраивает ли заработная плата?

- Изначально меня этот вопрос тоже очень волновал, думал, что зарплата у студентов в принципе не высокая, потому что нет никаких коэффициентов. Но зарплата оказалась выше ожидаемой. В принципе, хватает на базовые какие-то потребности.

- После учебы будете преподавателем?

- Да, все-таки это будет педагогическая специальность. Пока себя в другом не вижу.

- Как к вам относятся в школе коллеги?

- Для начала хотелось бы сказать, что сейчас существует институт наставничества, и пока студент или окончивший бакалавриат специалист приходит в школу, в первые четыре года у любого начинающего учителя есть наставник, который подсказывает, помогает, посещает уроки, консультирует. Коллеги относятся уважительно. Они сразу показывают молодого специалиста перед учениками, как опытного педагога.

- Тяжело ли совмещать учебу и работу – сколько времени остается на сон и на отдых?

- Работа мне помогла хорошо освоить свой собственный график и составить распорядок дня. И сейчас я успеваю двойную работу – готовиться и к занятиям в университете, и к работе. Я уже не ложусь в 3 часа утра, а засыпаю не позже 23 часов. Потому что я четко знаю, что мне нужно проснуться к первому уроку. Пришлось наладить свой «тайм-менеджмент» и не терять попусту времени. И сессию получается так же закрывать «на отлично».