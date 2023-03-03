Эффективное трудоустройство: как «Центр карьеры РГУ имени Есенина» помогает молодым специалистам

Студенты РГУ рассказали о начале своей профессиональной карьеры. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

Руководство Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина одной из важнейших задач видит подготовку студентов к суровым условиям «взрослой жизни». Для этого в вузе создан и успешно работает «Центр карьеры РГУ имени Есенина». КП-Рязань встретилась с начальником центра Сергеем Прошиным, чтобы поговорить о том, как молодому специалисту найти себя в круговороте современных реалий.

- Когда появился «Центр карьеры РГУ» и как за прошедшее время изменились задачи, поставленные перед ним? – интересуемся мы.

- Центр появился в двухтысячных годах. Тогда он назывался «Центром профориентации и содействия трудоустройства». Относительно недавно его переименовали в «Центр карьеры». В вузе поменялось руководство. Исполняющий обязанности ректора Игорь Мурог встречается с директорами школ, мы заключаем соглашения, точечно ищем на вакансии ребят и выпускаем специалистов разных отраслей и направлений подготовки. Особенно для нас актуально закрывать в регионе педагогические вакансии – именно такую задачу ставит перед нами губернатор.

Сейчас мы делаем акцент на создании условий и реализации практико-ориентированного обучения. Мы хотим, чтобы как можно больше студентов трудоустраивались на старших курсах по специальности, по своему направлению подготовки. Нам важно при этом, чтобы у студентов не было проблем с совмещением работы и учебы. Для этого вуз переходит на разработку индивидуального учебного графика. Из серьезных изменений можно отметить появление точечного трудоустройства. Сейчас мы уходим на другой уровень. Еще раз подчеркну – практико-ориентированность стоит на первом месте.

Кого «отрывают с руками»?

- В ваш центр приходят только отличники?

- К нам могут прийти абсолютно все. Конечно, хотелось бы, чтобы каждый трудоустроился, но первым делом «отрывают с руками» тех, кто себя хорошо проявил. Вуз готовит разнопрофильных ребят – им проще адаптироваться на рабочем месте благодаря тому, что они получают разностороннее образование в университете. Задача РГУ – чтобы работодатель боролся за нашего выпускника. А чтобы получить хорошего работника, надо предоставить соответствующие условия.

- С какого курса, на ваш взгляд, лучше трудоустраиваться?

- Без разницы. Когда студент готов физически и морально – он может смело идти на работу. Сейчас школы готовы принять педагогов с 3-го курса. Если есть потребность в кадрах, то почему нет. При устройстве на работу главная вещь – это стаж, и как раз студент получит необходимый стаж, и по окончании университета будет иметь не только диплом, но и уже два-три года отработки.

- Возможно ли студенту трудоустроиться только на лето?

- Существует и сезонная работа для студентов – разные подработки. Решает сам студент, мы же должны дать множество вариантов, чтобы он чувствовал себя востребованным. Главное, чтобы человек понимал - на кого он учится, на того и должен работать. Кроме того, нужно трезво себя оценивать. Надо работать по направлению подготовки, в то же время, развиваясь и стремясь к росту.

Мастер-классы в «Полянке»

- Приглашаете ли спикеров для общения с ребятами?

- Если говорить про мастер-классы, мы стараемся в течение всего учебного года знакомить ребят с разными спикерами (как говорится, для «прокачки»), которые делятся полезной информацией о потребностях рынка труда. У нас есть мастер-классы в разных выездных форматах. К примеру, существует лидерская смена лагеря «Полянка» и не только лидерская – мы приглашаем представителей работодателей читать лекции. Также специально организуем мастер-классы на факультетах или на площадке работодателей.

- Кто ваши основные партнеры по трудоустройству?

- У нас очень много партнеров, но главный Минобразования Рязанской области (школы). Заключено соглашение с областным центром занятости. Большое количество выпускников трудоустраиваются в «Рельеф-центр». И мне очень приятно, что мы планомерно привели наше сотрудничество к тому, что у нас разработана и запущена стипендиальная программа. Семь наших студентов получают очень хорошую стипендию. Активно сотрудничаем с ФПК «Инвест», строительной компанией «Зеленый сад», Сбербанком и другими организациями.

«Оплачивать свое обучение – это нормально»

- Почему важно, чтобы человек работал и учился?

- У нас каждый второй студент обучается на платной. Это нормальная практика, когда в вузе 50 процентов бюджетников и 50 платников. Работа для студента – это прекрасная возможность закрыть банальные социальные потребности, самостоятельно оплачивать свое обучение.

- Что нужно сделать студенту, чтобы получить хорошую работу?

- Существует два варианта – он может обратиться к нам, а может хорошо учиться и работа найдет его сама. Как только у нас появляется свежая вакансия – мы предлагаем ее ребятам. Структура донесения информации достаточно развита. Основной канал – это группа «Центра карьеры» в соцсети «ВКонтакте». Дальше мы передаем эту информацию на факультеты, через деканат или профбюро, которые, в свою очередь, доводят ее до ребят. Иногда мы знаем, что определенный человек может идеально подойти для определенной работы, и лично с ним связываемся.

- Отслеживаете ли вы трудоустройство своих выпускников?

- Мы проводим мониторинг летом, после окончания университета, а затем осенью. Особенно следим за льготными категориями – студентами инвалидами, сиротами, а также за целевиками. Кроме того, мы получаем данные от пенсионного фонда и от регионального министерства труда.

- Интересно, что показывает мониторинг?

- Конечно, не все идут работать по специальности. Но важно, что люди в принципе идут работать. Для государства и государственной молодежной политики важно, чтобы люди открывали свое дело. Случаев, когда молодой человек (девушка) выпустился и не трудоустроился, очень мало.