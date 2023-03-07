На капремонт детской поликлиники №6 в Рязани выделили всего 2 млн рублей

В рязанском Дягилеве 2 миллиона рублей потратят на ремонт детской поликлиники №6.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Рязани собираются капитально отремонтировать городскую детскую поликлинику №6, расположенную по адресу: улица Дягилевская, дом №54/64. Соответствующая заявка на поиск подрядной организации размещена на портале госзакупок 6 марта.
Подрядчикам предстоит демонтировать входную группу со ступеньками, дверные блоки, потолочные светильники, керамическую плитку и так далее – и установить все новое, в том числе предусмотрен пандус для инвалидных и детских колясок.
Максимальная стоимость работ составляет более 2 млн 088 тысяч рублей.
Со дня заключения контракта детскую поликлинику необходимо отремонтировать в течение двух месяцев.
Почти полмиллиарда рублей уйдет на капитальный ремонт ДК Птицеводов, расположенного на улице Зафабричной в Рязани. Там работы предстоят гораздо обширнее (читать подробнее).
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