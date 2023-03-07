На капремонт детской поликлиники №6 в Рязани выделили всего 2 млн рублей

В рязанском Дягилеве 2 миллиона рублей потратят на ремонт детской поликлиники №6. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рязани собираются капитально отремонтировать городскую детскую поликлинику №6, расположенную по адресу: улица Дягилевская, дом №54/64. Соответствующая заявка на поиск подрядной организации размещена на портале госзакупок 6 марта.

Подрядчикам предстоит демонтировать входную группу со ступеньками, дверные блоки, потолочные светильники, керамическую плитку и так далее – и установить все новое, в том числе предусмотрен пандус для инвалидных и детских колясок.

Максимальная стоимость работ составляет более 2 млн 088 тысяч рублей.

Со дня заключения контракта детскую поликлинику необходимо отремонтировать в течение двух месяцев.

Почти полмиллиарда рублей уйдет на капитальный ремонт ДК Птицеводов, расположенного на улице Зафабричной в Рязани. Там работы предстоят гораздо обширнее (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!