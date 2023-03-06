ДК Птицеводов в Рязани отремонтируют за 418 млн рублей до конца 2024 года.

До 20 ноября 2024 года должен быть капитально отремонтирован Рязанский областной Дворец культуры и искусств (в народе – ДК Птицеводов – Ред.), расположенный на улице Зафабричной.

Со дня заключения контракта капитальный ремонт здания 1988 года постройки пройдет в два этапа:

- первый — до 20 ноября 2023 года;

- второй — с 1 февраля до 20 ноября 2024 года.

В аукционной документации отдельно указано на сохранение объемной композиции на главном фасаде – алюминиевой скульптуры, элементов декора козырька главного входа – алюминиевую инсталляцию в виде лиры.

В настоящее время здание ДК Птицеводов не эксплуатируется. Фото: проектная документация.

«Оформление фасадов с объемно-пространственным решением направлены на сохранение характерных особенностей облика здания, которое выполнено в стиле советского модернизма. Это прежде всего сохранение декора, который придает этому зданию индивидуальность и выразительность», - указано в документе.

Максимальная стоимость капитального ремонта – более 418 ,7 млн рублей.

В сентябре 2021 года прошла информация, что алюминиевую инсталляцию на здании бывшего ДК Птицеводов хотят уничтожить. Но мэрия вскоре заявила, что вопрос будут прорабатывать так, чтобы сохранить композицию.

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