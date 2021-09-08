Скульптуру на здании бывшего ДК Птицеводов хотят уничтожить. Фото: Владимир ФРОЛОВ

В Рязани хотят демонтировать алюминиевую инсталляцию на здании бывшего ДК Птицеводов. Об этом 7 сентября в социальных сетях сообщил активист-градозащитник Андрей Петруцкий.

«Сегодня на худсовете была решена судьба настенной скульптуры советского времени на фасаде здания. Основные аргументы чиновников: алюминиевые скульптуры не имеют отношения к курам и мешают утеплению и облицовке фасада. Сами ничего красивого и оригинального сотворить не могут, но уничтожить авторскую работу желают, прикрываясь мнением худсовета», - написал активист.

В комментариях Петруцкого тут же поправили, что большинство на худсовете выступили за сохранение инсталляции, против были проектировщики и их «заказчики».

Инсталляция на тему покорения космоса не имеет отношения к курам и мешает утеплению фасада. Фото: Владимир ФРОЛОВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!