Мэрия Рязани высказалась о судьбе скульптуры на фасаде ДК Птицеводов. Фото: Владимир ФРОЛОВ

Администрация Рязани прокомментировала информацию о скором демонтаже скульптуры со здания бывшего ДК Птицеводов. По словам чиновников, 7 сентября прошло заседание художественного совета Рязани, на котором рассмотрели вопрос проведения капитального ремонта фасада здания бывшего Дома культуры Птицеводов по адресу: улица Зафабричная, 12.

«Заявитель представил три варианта возможного оформления фасада здания (колористическое решение и отделочные материалы). По результатам рассмотрения вопроса члены худсовета рекомендовали проработать вопрос сохранения и восстановления скульптурной композиции, размещаемой на фасаде здания», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что скульптуры пуделя на Лыбедском бульваре перед зданием цирка не будет. Чиновники демонтировали ее и увезли (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!