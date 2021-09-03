Куда убежал пес? Мэрия Рязани отказалась возвращать скульптуру пуделя на Лыбедский бульвар. Фото: Ксения Паначева.

Администрация Рязани отказалась возвращать на Лыбедский бульвар у цирка скульптуру пуделя, стоящего на задних лапах. Об этом сообщила автор туристическо-краеведческого проекта Ксения Паначева со ссылкой на ответ Дирекции благоустройства.

— При реконструкции Лыбедского бульвара у цирка демонтировали скульптуру маленького пуделя. Задала вопрос о его судьбе. Ответ очень удивил. Оказывается, скульптура была в предаварийном (!) состоянии, — говорит девушка и цитирует ответ чиновников:

«В настоящее время скульптура находится в предаварийном состоянии. В связи с чем, ее установка нецелесообразна. Администрацией города Рязани рассматривается возможность установки подобной скульптуры из современных материалов».

— Предаварийной эта скульптура незадолго до демонтажа не выглядит, смотрите фото 2017 года. Что думаете? Куда убежал пес? — задается вопросом Ксения.

Ранее, когда речь шла о судьбе скульптуры слоника в Шлаковом, губернатор сказал, что «если тема исчезновения скульптур волнует людей, необходимо оперативно отреагировать». Тут же отреагировала мэр Сорокина, которая пообещала вопрос решить (читать подробнее).

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