Заступился за слоника: губернатор потребовал вернуть демонтированные скульптуры во дворы.

Во время заседания правительства губернатор Рязанской области Николай Любимов поднял тему демонтажа скульптур в областном центре.

— В некоторых дворах Рязани убрали малые архитектурные формы, потому что они, может быть, уже разрушались от времени, — сказал Любимов. — Знаю, что горожане, в частности, в районе Шлакового, сильно расстроились, когда узнали, что скульптуру... не буду наименование ее озвучивать... что эту скульптуру не собираются возвращать на место. Об этом люди много писали мне в социальных сетях, были даже коллективные обращения с просьбой, вернуть такие скульптуры. Раз это действительно волнует людей, необходимо оперативно отреагировать, отремонтировать, а если надо, сделать новые формы, посоветовавшись с жителями.

Ранее сообщалось, что скульптуру слоника с Куйбышевского шоссе на Шлаковом возвращать обратно не будут, так как в реестре муниципальной собственности скульптура «Слон» не числится (читать подробнее).

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