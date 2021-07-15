Скульптуру слоника в Рязани возвращать на место пока не планируют

Скорее всего, скульптуру слоника с Куйбышевского шоссе на Шлаковом возвращать обратно не будут. Об этом можно судить исходя из ответа начальника управления благоустройства Юрия Фурфурака одному из рязанцев:

«В реестре муниципальной собственности скульптура «Слон» не числится. В связи с аварийным состоянием скульптуры ее демонтировали сотрудники Дирекции благоустройства города. Действующими муниципальными программами ремонт указанной скульптуры не предусмотрен», - ответил чиновник.

По словам представителя управляющей компании «Фаворит», обслуживающей дома на Куйбышевском шоссе, скульптура на их балансе не числится тоже (читать подробнее).

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