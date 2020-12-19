В Рязани исчезла многострадальная скульптура слоника.
В поселке Шлаковый на Куйбышевском шоссе исчезла скульптура слоника.
Напомним, многострадальную скульптуру слоненка возле здания ЖЭУ перекрашивали несколько раз – в 2013 году в зеленый, в декабре 2014 – в сиреневый (читать подробнее). Потом коммунальщикам приходилась каждый раз перекрашивать слоника в белый. А летом 2019 года слоненок лишился хобота.
Судя по фотографии, в декабре 2020 года скульптура и вовсе исчезла. По словам представителя управляющей компании «Фаворит», обслуживающей дома на Куйбышевском шоссе, скульптура на их балансе не числится.
Кто украл скульптуру, неизвестно. Фото: АиФ-Рязань.
«Все вопросы следует направлять в мэрию Рязани», - цитирует коммунальщиков «АиФ-Рязань».
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