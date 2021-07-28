Сорокина отреагировала на выступление губернатора по поводу скульптуры слоника

Любимые традиции, памятные места в городе должны жить и радовать. К такому выводу пришла глава администрации Рязани Елена Сорокина после выступления губернатора Николая Любимова, который затронул тему исчезновения из дворов малых скульптур, в частности – слоника в Шлаковом.

— Мы с уважением относимся к мнению жителей города. Хотим принять правильное решение, которое, действительно, поддержат люди. Первая встреча с жителями по вопросу скульптуры уже состоялась. Продолжаем работать над вопросом. Нам очень важно взаимопонимание с людьми, — заверила глава администрации.

Отметим, что мэр Елена Сорокина не подавала ранее видимой реакции на недовольства рязанцев по поводу демонтажа скульптуры, отдувался начальник управления благоустройства Юрий Фурфурак. Отреагировала чиновница только после выступления губернатора. Да, как и глава региона Сорокина решила не указывать название скульптуры в Шлаковом.

Ранее губернатор заявил, если тема исчезновения скульптур волнует людей, необходимо оперативно отреагировать, отремонтировать, а если надо, сделать новые формы, посоветовавшись с жителями (читать подробнее).

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