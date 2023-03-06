Появилось фото массовой аварии, парализовавшей движение в Рязани, с высоты. ДТП случилось на Муромском шоссе. Фото: t.me/rzncity

В соцсетях появились фотографии последствий массового ДТП на Муромском шоссе в Рязани, которое случилось 6 марта. Житель близлежащего многоэтаэного дома сделал снимок с высоты, на нем - куча-мала из машин, парализовавшая движение по одной из полос. Эта и еще несколько аварий в городе создали огромные пробки утром понедельника.

Сколько именно автомобилей поучаствовали именно в ДТП на Муромском шоссе (Северной окружной дороге) недалеко от гипермаркета «Глобус», пока официально не сообщается. Очевидцы полагают, что повреждены не менее десятка машин.

В еще одной массовой аварии, на Солотчинском шоссе под Рязанью, 6 марта пострадали двое детей (подробнее).