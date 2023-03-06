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НовостиПроисшествия6 марта 2023 8:39

Появилось фото массовой аварии, парализовавшей движение в Рязани, с высоты

Куча-мала из машин утром 6 марта образовалась на Муромском шоссе
Источник:kp.ru
Появилось фото массовой аварии, парализовавшей движение в Рязани, с высоты. ДТП случилось на Муромском шоссе. Фото: t.me/rzncity

Появилось фото массовой аварии, парализовавшей движение в Рязани, с высоты. ДТП случилось на Муромском шоссе. Фото: t.me/rzncity

В соцсетях появились фотографии последствий массового ДТП на Муромском шоссе в Рязани, которое случилось 6 марта. Житель близлежащего многоэтаэного дома сделал снимок с высоты, на нем - куча-мала из машин, парализовавшая движение по одной из полос. Эта и еще несколько аварий в городе создали огромные пробки утром понедельника.

Сколько именно автомобилей поучаствовали именно в ДТП на Муромском шоссе (Северной окружной дороге) недалеко от гипермаркета «Глобус», пока официально не сообщается. Очевидцы полагают, что повреждены не менее десятка машин.

В еще одной массовой аварии, на Солотчинском шоссе под Рязанью, 6 марта пострадали двое детей (подробнее).