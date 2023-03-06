11 ДТП и снегопад утром 6 марта погрузили Рязань в 10-балльныее пробки

Пробка на Муромском шоссе у "Глобуса" утром 6 марта.

Утром 6 марта Рязань погрузилась в десятибалльные пробки. Согласно веб-сервису «Яндекс.Пробки», одной из причин автомобильных заторов стали снегопад и 11 (!) ДТП в разных районах города.

По состоянию на 08:45, четыре аварии произошли на Солотчинском шоссе, две – на Муромском шоссе, а также на Северной окружной дороге, улице Зубковой, проезде Шабулина, улице Интернациональной, улице Бирюзова.

Движение затруднено практически по всей улично-дорожной сети Рязани.

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