Массовые ДТП и снегопад парализовали въездные дороги в Рязань утром 6 марта

В понедельник Рязань встала в 10-балльных пробках - 6 марта на въезде в Рязань произошло несколько массовых ДТП.

Утром 6 марта при въезде в Рязань произошли массовые ДТП, которые вкупе со снегопадом и неубранными дорогами погрузили областной центр в десятибалльные пробки.

Согласно веб-сервису «Яндекс.Пробки» по состоянию на 09:35, на Солотчинском шоссе четыре ДТП – все аварии по направлению в Рязань. Еще два ДТП на Муромском шоссе, недалеко от гипермаркета «Глобус», а также одна авария на улице Центральной села Дядьково в сторону Рязани.

Всего утром 6 марта одновременно было зафиксировано максимально 11 ДТП (читать подробнее).

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