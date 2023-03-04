«ЧВК Редан» могут не собраться в двух ТРЦ 4 марта в Рязани

«ЧВК Редан» могут не собраться в двух рязанских ТРЦ 4 марта. Фото: соцсети.

В торговых центрах Рязани в выходные лучше не появляться. Это связано с «ЧВК Редан» (подробности о молодежной группировке можно прочесть здесь).

В сети распространилась информация о том, что сбор субкультурного движения редановцев предложили отменить сами же представители субкультуры. Объясняется отмена события тем, что в эти дни в ТРЦ находится сотрудники ОМОН и полиции.

- Никому не рекомендуем находится там в выходные дни, это небезопасно. Будьте умными, - говорится в сообщении одного Telegram-канала.

«ЧВК Редан» планировали собраться в двух торгово-развлекательных центрах - «Премьер» и «Виктория Плаза».