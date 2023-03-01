ЧВК Редан Рязань в тг (telegram) активно распространяет информацию о сборах в торговых центрах.

В Рязани активно распространяется информация о сборе молодых людей ЧВК «Редан» и так называемых «антиредан» в рязанских торгово-развлекательных центрах. Речь идет о ТРЦ «Премьер» и ТРЦ «Виктория Плаза».

Встречи должны состояться субботним вечером 4 марта.

В московских торгово-развлекательных центрах подобные сборы ЧВК «Редан» заканчивались массовыми потасовками и приводами в полицию. Новая подростковая субкультура (отличительным внешним признаком является черная одежда с изображением паука) якобы объявила войну футбольным фанатам, мигрантам и скинхедам.

Что такое ЧВК «Редан» читайте в материале: Молодежная субкультура ЧВК «Редан» захлестнула Россию: что это такое и зачем подростки снимают на видео драки в ТЦ

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