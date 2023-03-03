Скопление полиции у рязанских ТЦ объяснили рейдами

У торговых центров Рязани 3 марта заметили усиленные полицейские патрули.

3 марта пользователи соцсетей замечали у торговых центров Рязани и в них самих необычайно много, на их взгляд, полицейских. Фотографии появились в ряде сообществ, в том числе «Новости Рязани ВКонтакте».

В пресс-службе регионального УМВД комментируют, что проходят обыкновенные профилактические рейды - патрулируются места массового скопления людей. Такие мероприятия намерены проводить и в грядущие выходные дни, 4-5 марта.

Некоторые горожане связывают активность полицейских с потенциальными конфликтами между представителями бурно обсуждаемых в последнее время молодежных субкультур (в частности, так называемой ЧВК «Редан» и их антиподов).