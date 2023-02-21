Погибла 27-летняя рязанка, выпавшая из окна на 14 этаже в Дашково-Песочне

На улице Шереметьевской в Рязани при падении с 14 этажа погибла 27-летняя девушка. Фото: Олег ЗОЛОТО

20 февраля во дворе одного из домов по улице Шереметьевской в микрорайоне Дашково-Песочня обнаружили труп 27-летней женщины.

В настоящее время Железнодорожный МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводит проверку по факту обнаружения тела. Следователям предстоит установить точную причину смерти женщины, а также все обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, женщина выпала из окна, расположенного на 14 этаже. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Позже стало известно, что погибшей оказалась барменша Елизавета Фефелова. В этом месяцев она успешно участвовала в турнире по барменскому мастерству (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!