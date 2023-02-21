Погибла барменша Елизавета Фефелова, выпав из окна на 14 этаже

Елизавете Фефеловой было 27 лет. Фото: стоп-кадр видео «X» Турнир «Ryazan Bartenders Cup 2023».

Девушкой, которая погибла после падения с 14 этажа в Дашково-Песочне, оказалась 27-летняя барменша Елизавета Фефелова. Об этом сообщает YA62 со ссылкой на собственный источник.

Елизавета Фефелова училась в Рязанском государственном медицинском университете. Увлекалась волейболом, выступала на турнирах за родной вуз.

В последние годы работала барменшей. На 10-м турнире по барменскому мастерству «Ryazan Bartenders Cup 2023» Елизавета Фефелова вошла в число финалистов второго этапа, представляя ресторан «Ёлки».

Следователи СК продолжают проверку по факту обнаружения тела во дворе дома по улице Шереметьевской (читать подробнее).

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