Воры проникли в разрушенный дом на Грибоедова в Рязани и растащили имущество жильцов

В обрушившийся дом на проезде Грибоедова залезли воры.

В минувшие выходные воры проникли в частично разрушенный дом на проезде Грибоедова и похитили имущество, оставленное жильцами. Неизвестные вскрыли замок, перевернули шкафы, скрутили краны, части от газовой плиты.

«И это только у нас, а что у соседей, пока не знаем, но вещи оставались не только у нас, но и у других, потому что с собой в маневренный фонд невозможно же все увезти», - цитирует жильцов «ВидСбоку».

Ранее чиновники мэрии отчитались, что инвалиду Оксана Эрбес и ее маме, проживавшим в доме №16б по проезду Грибоедова в Рязани, дали временное жилье на улице Подгорной, но пока семья находится в центре социальной поддержки «Уют» (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!