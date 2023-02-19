Девушке-инвалиду из разрушенного дома на проезде Грибоедова дали временное жилье

Мэрия предложила квартиру девушке-инвалиду из разрушенного дома в Рязани.

Инвалиду Оксана Эрбес и ее маме, проживавшим в доме №16б по проезду Грибоедова в Рязани, дали временное жилье на улице Подгорной, но пока семья находится в центре социальной поддержки «Уют». Об этом сообщила городская администрация в ответ на жалобу в группе «Рязань | Народный Контроль».

В социальной сети опубликовали цитату девушки-инвалида, которая заявила, что возвращается в разрушенный дом: «Возвращаемся обратно. Жилье только обещают».

Чиновники ответили, что по вопросу переселения взаимодействуют с семьей Эрбес с 5 февраля, с того момента, как разрушилась кирпичная кладка угла дома.

«Помогли в транспортировке вещей. Оксане и ее маме предложили временный вариант жилья – в муниципальной квартире на улице Подгорной. До вселения готовы сделать в квартире косметический ремонт. Окажем всю необходимую помощь с переездом», - заверили власти.

Ранее чиновники мэрии подтвердили, что проживание в доме №16б по проезду Грибоедова – небезопасно для людей. К такому выводу они пришли после заключения экспертов (читать подробнее).

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