11 бродячих собак стаей вышли в центр Рязани

В самом центре Рязани засняли стаю бродячих собак.

В центре Рязани на улице Соборной запечатлели нашествие стаи бродячих собак. Видео инцидента опубликовали в паблике «Новости Рязани ВКонтакте» в воскресенье, 19 февраля.

Уточняется, что животных, перебегающих через дорогу, заметили вблизи остановки «Детский мир». На кадрах насчитывается 11 особей дворовых собак.

Напомним, в регионе собираются ввести регистрацию домашних животных: это поможет сократить количество безнадзорных животных в Рязанской области.

О проблеме бродячих животных на улицах Рязани КП-Рязань говорила здесь.