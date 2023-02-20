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НовостиПроисшествия20 февраля 2023 5:51

11 бродячих собак стаей вышли в центр Рязани

Свору бездомных животных засняли возле остановки «Детский мир» на Соборной
Источник:kp.ru
В самом центре Рязани засняли стаю бродячих собак.

В самом центре Рязани засняли стаю бродячих собак.

В центре Рязани на улице Соборной запечатлели нашествие стаи бродячих собак. Видео инцидента опубликовали в паблике «Новости Рязани ВКонтакте» в воскресенье, 19 февраля.

Уточняется, что животных, перебегающих через дорогу, заметили вблизи остановки «Детский мир». На кадрах насчитывается 11 особей дворовых собак.

Напомним, в регионе собираются ввести регистрацию домашних животных: это поможет сократить количество безнадзорных животных в Рязанской области.

О проблеме бродячих животных на улицах Рязани КП-Рязань говорила здесь.